Emergis stopt met plek voor psychiatrische zorg aan ouderen in Terneuzen

Daar wordt De Ferleman geïntegreerd in twee andere klinische afdelingen voor ouderen van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Het betekent dat een aantal bewoners moet meeverhuizen naar Kloetinge. ,,Met alle cliënten voeren we een persoonlijk gesprek, waarin we bespreken wat de verhuizing naar de afdeling in Kloetinge voor hen betekent en wat de (andere) mogelijkheden zijn. Denk aan verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis in Zeeuws-Vlaanderen’’, licht woordvoerster Nanon Doeland van Emergis toe.