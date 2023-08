En de volgende serie knallen in Terneuzen is achter de rug: doffere dreunen dan dinsdag trillen een beetje

DERDE DIVISIE Hoek blijft zichzelf na ‘klein reeksje’: ‘Blijven beseffen dat het niet vanzelf gaat’

Een goede start geeft rust, beseffen ze bij Hoek maar al te goed. ,,We zijn met een klein reeksje bezig en proberen in die flow te blijven’’, zegt Hoek-trainer Maxime Decraene. ,,Als we maar blijven beseffen dat het niet vanzelf gaat.’’