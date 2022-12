Er komt een beetje beweging in de binnenstad van Terneuzen

Gent AZ Maria Middelares ontslaat verpleeg­kun­di­ge na racisti­sche commentaar op Facebook: “Dit druist in tegen al onze waarden en normen”

Het ziekenhuis AZ Maria Middelares heeft een van zijn verpleegkundigen op staande voet ontslagen nadat die een racistische reactie op Facebook plaatste. “Als ziekenhuis kunnen we niet anders. Racisme gaat in tegen al onze basiswaarden”, klinkt het bij woordvoerder Catherine Zenner. Het commentaar was bovendien zo gortig dat het ziekenhuis bovendien klacht indiende bij Unia én bij de politie.

16 december