Ex-Rode Duivel en Basseveldenaar Maarten Martens stapt in het huwelijksbootje

Martens is inmiddels aan de slag als trainer bij de beloften van het Nederlandse AZ Alkmaar, maar woont nog steeds in Bassevelde, net als schepen en jeugdvriend David Vercauteren. “Het was een eer om Maarten in de echt te verbinden met de liefde van zijn leven Caroline”, vertelt hij. “Ik heb veel liefde en vriendschap gevoeld. Dat is ook wat ik de trouwers toewens. Ik wens hen het komende jaar veel liefde en vriendschap in alles wat ze samen ondernemen.”