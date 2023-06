Fietsster raakt gewond na botsing met auto in Terneuzen

Nu is het nog gratis, maar camperaars moeten straks betalen op het Havenfort in Hulst

Nu is het nog gratis, maar camperaars die verblijven op het Havenfort in Hulst, gaan in de toekomst 7,50 euro per dag betalen. Althans, dat wil het college van burgemeester en wethouders. Hulst vindt het gezien de voorzieningen op het Havenfort niet meer dan logisch.