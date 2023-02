Flemming en Broederliefde op Festival De Ballade

reportage Zeeland telt 105 eeuwelin­gen. Maar is het leven nog wel leuk als je de 100 bent gepasseerd?

Zeeland telde op 1 januari vorig jaar 105 eeuwelingen. Ze vierden honderd keer - of meer - hun verjaardag. ‘Gefeliciteerd!’, zegt iedereen dan, want leven is beter dan dood, nietwaar. Maar ís het leven nog wel leuk, als je zo oud bent?