Gemeente wil gronden Meetjeslandse hondenschool kopen

De voormalige voetbalterreinen van VK ‘t Matroosken in de Abdijstraat in Oosteeklo kregen in 2005 een nieuwe bestemming met de Meetjeslandse Hondenschool. Sindsdien groeide de de populariteit van de club gestaag, maar een verkoop van de gronden zou de doodsteek betekenen. “Daarom hebben we beslist om de gronden zelf aan te kopen. We zijn momenteel in onderhandeling met de eigenaar”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Hoewel de aankoop van de gronden van een privéhondenschool niet prioriteit is, willen we hen toch bestaansrecht verzekeren. Dat hebben we destijds ook gedaan bij de voetbalclubs uit Assenede en Bassevelde en voor FC De Kilo.”