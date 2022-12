Gents dierenasiel kan verstelbaar bad kopen voor grote honden zoals Mickey dankzij donaties

GentMickey werd jarenlang verwaarloosd, maar in het Gentse dierenasiel leefde de Duitse herder volledig op. Door een huidallergie moest hij regelmatig gewassen worden en dat was wat behelpen voor de vrijwilligers. Dankzij een hoop donaties konden ze een nieuw, verstelbaar bad kopen waar Mickey wel in past.

“Mickey werd een jaar geleden bij ons binnen gebracht wegens zware verwaarlozing”, begint Kevin Vankeirsbilck van het Gentse dierenasiel. “Hij had een huidziekte die niet verzorgd werd door zijn oorspronkelijke eigenaar waardoor hij nog weinig haar over had toen hij bij ons aankwam. Hij had etter aan zijn ogen, lange nagels en de geur was niet te harden.”

De vrijwilligers verzorgden Mickey met hart en ziel, waardoor de viervoeter volledig herleefde. Zijn dikke vacht kwam terug, maar zijn allergie bleef waardoor hij bijna wekelijks moet gewassen worden. “We hadden jammer genoeg enkel een klein bad, waar Mickey niet in paste”, duidt Kevin. “Maar dankzij een inzamelactie hebben we een nieuw, verstelbaar bad kunnen aankopen zodat we Mickey en gelijkaardige honden op de gepaste manier kunnen wassen.”

Enkele dagen geleden kwam er nog goed nieuws voor Mickey: hij werd geadopteerd door een gezin in Nederland. Wat niet betekent dat de aankoop van het bad voor niets is geweest: er verblijven nog veel verwaarloosde, verloren gelopen en ongewenste honden zoals Mickey in het asiel die nu op een gepaste manier kunnen gewassen worden terwijl ze wachten op een nieuwe thuis.

Volledig scherm Links: Mickey toen hij werd binnengebracht. Rechts: Mickey, een paar maanden nadat hij aankwam in het asiel. © Dierenasiel Gent

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.