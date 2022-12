Gezocht: gastgezinnen voor de jeugdspelers van KAA Gent

Daarvoor moet je wel dicht bij het stadion of het oefencomplex van de Buffalo’s wonen. Je hebt ook een kamer op overschot waar de speler kan studeren en slapen. Het is ook belangrijk dat de jongeren een gezonde en evenwichtige maaltijd kunnen krijgen. Het is echter géén hotel: er wordt ook verwacht dat de jeugd af en toe een klusje uitvoert, net zoals ze dat thuis zouden doen. Spreek je thuis ook Engels of Frans, dan is dat een pluspunt. In principe gaan de jongeren in het weekend wél naar huis.