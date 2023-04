Giel van Boom overleden, de man met het Rotterdamse hart op de tong voor Hoek

Zijn ergernis over het uitblijven van een voetpad naar de ingang van het complex van de voetbalclub in zijn dorp, bracht Van Boom in de politiek. Hij stond in 1997 mede aan de wieg van de Terneuzense Onafhankelijke Partij (TOP) en was van 2003 tot 2022 raadslid. In een interview met de PZC stelde hij anderhalf jaar geleden dat zijn politieke carrière ontstond uit pure frustratie. ,,Dat voetpad moest er vanwege de veiligheid gewoon komen. Toen ik op het gemeentehuis voor de tiende keer een ‘dat-nemen-we-mee-antwoord’ kreeg, ben ik meteen vanuit het stadhuis naar de notaris gereden om een politieke partij op te richten.’’