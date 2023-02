Gratis gebitscontrole in dierenwinkel: ‘Niet normaal wanneer een hond uit zijn bek stinkt’

Dierenarts Sharleen Vancanneyt heeft net verteld dat ze vandaag vrijwel uitsluitend jonge honden met een prima gebit ziet, als ruwharige dwergteckel Lotje met haar baasje binnenkomt. Lotje heeft helemaal geen trek in het consult. Ze spartelt en ze knokt, en mag de onderzoekstafel daarom al snel weer verlaten. Maar Vancanneyt heeft in die tien, vijftien seconden genoeg gezien. ,,Loszittende tanden. Ze zit in een van de laatste stadia", is de heftige boodschap over de staat van het gebit.