Grote brand in woning Westdorpe, explosiegevaar door gasflessen in pand

Heerlijk wandelen voor een goed doel langs de Wester­schel­de

Ethiopië bevindt zich in een ernstige humanitaire crisis. Kinderen kunnen niet of niet veilig naar school. Samen met Unicef geeft Edukans deze kinderen de mogelijkheid toch naar school te kunnen. Studenten commerciële economie en communicatie van de HZ in Vlissingen hebben op korte termijn voor dit doel een wandeltocht kunnen realiseren.