Heraanleg Oostakkerdorp nu ook bekroond met Vlaamse prijs: “Creatief, mét respect voor het erfgoed”

Zelzate Bezorgde Zelzaatse ouders starten carpoolini­ti­a­tief op na gewijzigde dienstrege­ling: “Dit werkt enkel tijdelijk, De Lijn moet iets doen”

Een aantal bezorgde ouders uit Zelzate zijn een carpoolinggroep gestart om het traject van Zelzate naar Gent te vergemakkelijken. Sinds de gewijzigde dienstregeling van de lijn 55 Zelzate-Gent doen hun kinderen en andere pendelaars er een pak langer over om tot in Gent te geraken, en dat in volle examenperiode. “Mijn beide kinderen hebben een busabonnement van 220 euro per stuk. Op dit moment is dat gewoon verloren geld.”

19 december