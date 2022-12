Het besluit staat vast: het nieuwe Lodewijk College moet op sportpark Oude Vaart in Terneuzen komen

Mendonk Vertraging voor verbouwing brand­weer en politie­school door PFAS. “Vergunning verlengd”

Door de PFAS-problematiek loopt de verbouwing van de brandweer- en politieschool PAULO in Mendonk een ernstige vertraging op. Omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel grond er gesaneerd moet worden, is er ook nog geen nieuwe startdatum voor het project.

16:04