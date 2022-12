Het doek valt over CLUB 28 met laatste filmavond

Gezien muziekcafé CLUB 28 begin volgend jaar tegen de grond gaat, wilden vzw VLIET en vzw Strandpaal 28 de afgelopen maanden nog een laatste keer alles uit de kast halen met enkele filmavonden. Vrijdag volgt de laatste filmavond vooraleer het doek definitief valt. “De projectie van archieffilms over de wintersfeer in de jaren 1930 en tijdens de WO2 is vrij uniek", zegt voorzitter Michel Coene. “ Maar er wordt evengoed een Langlauftraject in de Asseneedse polders uit 1990, en een kerstmarkt en kerstloop uit 2010 getoond. We hopen nog een laatste keer heel wat volk te trekken.”