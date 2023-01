‘Het is een bouwpakketje’, maar dan net zo groot als de sluizen van het Panamakanaal

Met video Bob is tweevoudig Nederlands kampioen Mens-er­ger-je-niet: ‘We spelen al twintig jaar elke dag op het werk’

Bob Herrebout (58) uit Hoek liet zich afgelopen zaterdag in Emmeloord voor de tweede keer in successie kronen tot Nederlands kampioen Mens-erger-je-niet. En dat in een veld van 250 fanatieke deelnemers. Een tactiek heeft hij niet, zegt-ie.

23 januari