Hoek blijft een hersenkraker: ‘Ik ben in de rust voor het eerst boos geworden’

Interim-trainer Quincy Rombaut had het er maar moeilijk mee. Na een goede trainingsweek zette hij voor aanvang van de wedstrijd tegen de andere middenmoter Sparta Nijkerk de puntjes nog even op de i en hamerde hij op strijd vanaf minuut één. ,,Maar we gaven niet thuis. De eerste vijftien, twintig minuten zaten we nog in de bus. En dan kun je trainen op zaken als balverlies, omschakeling en balbezit, maar als het enthousiasme er dan niet is…Ik ben in de rust voor het eerst boos geworden.’’