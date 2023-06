Honderd meter aan zeedijk bij Zaamslag staat in brand

Bonken klei, bier en brullende trekkers; het trekker­trek­sei­zoen barst dit weekend weer los

Het zaaien en poten is gedaan. De trekkers zijn gepoetst. De wedstrijdterreinen zijn klaar en de weersvooruitzichten zijn ronduit fantastisch. Het trekkertrekseizoen begint weer. Het is tijd voor bier, dieseldampen en opspattende bonken klei. De stikstofdiscussie? Nu, even niet.