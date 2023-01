Huizenprijzen in Assenede stijgen met 30 procent op één jaar tijd: “Maar wel nog steeds betaalbaar”

Zelzate Eerste proefexplo­sies in Midden­sluis Terneuzen verlopen zonder problemen

Nieuwe Sluis Terneuzen sloopt dit voorjaar de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Dat is nodig om de invaart van de sluisdeuren mogelijk te maken. Om dat voor te bereiden, voert de projectorganisatie op 11 en 12 januari vijf proefexplosies uit in de Middensluis. De eerste twee van vijf proefexplosies in de Middensluis zijn woensdagochtend goed verlopen. Het eerste plofje was nauwelijks te voelen, de tweede gaf alleen een dof knalletje.

11 januari