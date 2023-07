Instagram-broodjestesters zijn er al na twee zaken uit: ‘Dit is het beste broodje van Zeeland’

Het broodje spareribs van Traiteur Friso in Terneuzen is het beste broodje van Zeeland, als we het Instagram-account Broodjestester mogen geloven. De heren met ruim 52.000 volgers strijken in hun nieuwste filmpje neer in Terneuzen om een broodje te testen, en dat valt dus in de smaak.