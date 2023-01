Invaren brug en sluisdeuren in Nieuwe Sluis is via webcam live te volgen

Vandaag wordt de eerste brug opgeladen, morgen (donderdag) volgt het transport over het Kanaal Gent-Terneuzen naar de nieuwe sluis. Het is een nieuwe mijlpaal in het megaproject. Je zou kunnen zeggen dat met de komst van de bruggen en deuren voor iedereen in de omgeving ‘smoel’ krijgt; met de bruggen krijgt immers iedereen te maken die Terneuzen in of uit wil.