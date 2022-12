Je vervelen tijdens de kerstvakantie? Niet met deze 7 tips voor leuke activiteiten met het gezin in het Meetjesland en Deinze

Gent Friteuse vat vuur in Quick, medewer­kers kunnen erger voorkomen door vuurdeken te gebruiken

Op de Antwerpsesteenweg in Oostakker is maandagvoormiddag brand uitgebroken in de Quick. Een friteuse had er vuur gevat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het probleem al zo goed als opgelost door slim tussenkomen van een medewerker.

19 december