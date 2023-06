Kans op half bewolkt weer in Terneuzen vanochtend

Hanka Jongman en Viooltje Lebuf maken samen de dienst uit in Axel

De dressuuramazones Hanka Jongman uit Zuiddorpe en de Axelse Viooltje Lebuf eisten in de wedstrijd van de Haringruiters in de klasse Z de overwinningen op in Axel. ,,Dit is een terechte uitslag, want we waren aan elkaar gewaagd.’’