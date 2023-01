Kees Duitemeijer vindt nieuwe club in Zeeuws-Vlaanderen

Assenede Zoontje Kevin (6) blijft verward achter nadat Shauni (30) omkomt bij dramatisch ongeval: “Jas van mama weg, waar is haar fiets?”

Op het kruispunt van Oosthoek en de N49 in Assenede sloeg maandagmiddag het noodlot toe. Shauni Stevens (30) werd er gegrepen door een vrachtwagen en was op slag dood. De verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval verder, maar de familie zit in zak en as. “Hartverscheurend hoe de kleine Kevin reageerde”, vertelt Shauni’s broer Jamie.

18:13