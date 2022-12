Kerstman Patrick zet senioren aan tot bewegen. “Elke week hetzelfde zou maar saai zijn, dus maak ik er iets leuks van”

“De bewegingslessen zijn een vrijwillige activiteit”, lacht kerstman Patrick. “Ik geef ze wekelijks, op 3 verschillende afdelingen, en altijd zijn er om en bij de 20 deelnemers. De mensen komen graag, omdat het plezant is. Ik probeer er ook echt iets van de maken. Tijdens het WK stond ik hier in voetbaltenue en met Belgische vlaggen. En nu is het dus kerst.”

Wild gaat het er niet aan toe tijdens de lessen, de beweegoefeningen worden zittend uitgevoerd, op een stoel voor wie dan kan, of in een rolstoel. Maar 10 keer de benen strekken of de arme hoog heffen, en dat 45 minuten lang, heeft wel een geweldig effect op de gezondheid van de senioren. Maria Carpentier was met haar 92 jaar de oudste deelnemer. “En ik wil graag een liedje voor iedereen zingen, omdat ik hier vandaag exact 12 jaar ben”, waarop ze ‘de herderkes lagen bij nachte’ aanhief, en iedereen een gezond nieuw jaar toewenste. Robert was de enige man in het gezelschap, en genoot van alle aandacht. En Andrea is eigenlijk geen bewoner, maar een vrijwilliger. “Ik heb hier altijd gewerkt en na mijn pensioen ben ik dat gewoon blijven doen”, lacht ze. “Ik haal de bewoners van hun kamer, en dan doe ik gewoon ook zelf mee met de les.”