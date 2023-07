Koewacht kan voorzichtig hoopvol zijn over het zwembad

Het zwembad is sinds afgelopen weekend weer open. Druk is het nog niet deze dinsdagmiddag. Drie lifeguards in dienst van de gemeente en vrijwilliger Eddy Rientjens zitten klaar voor de badgasten. Het zijn er nu nog maar twee. ,,De scholen zijn nog niet open, en zo warm is het vandaag niet”, verklaart Fleur Temmerman. Het is lastig te voorspellen wanneer het wel of niet druk is in het zwembad. ,,Komend weekend, dan is het mooi weer, dan zal het drukker zijn.”