Konijn gedumpt op parkeerplaats kinderboerderij Terneuzen: ‘Ze zat helemaal te trillen’

De band tussen Schelde­prijs en Marcel Kittel zal altijd blijven: ‘Koers met hoogte- en dieptepun­ten’

Wat de Ronde van Vlaanderen is voor de klassiekerrenners, is de Scheldeprijs voor de sprinters. Mooier wordt het niet voor hen in het voorjaar. De Duitser Marcel Kittel, die maandag al aanwezig was in startplaats Terneuzen, heeft een bijzondere band met de race. Hij won ’m vijf keer - een record - én beleefde er diverse dieptepunten.