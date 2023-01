Kraak jij de code? Deze escaperooms in het Meetjesland en Deinze moet je uitproberen

Vogelwaar­de na twee maanden opnieuw zonder trainer: ‘Ik kies nu voor mijn familie en rust‘

Na het vertrek van trainer John Moes bij vierdeklasser Vogelwaarde, begin december vorig jaar, werden diens taken overgenomen door Johny Merckx, tot dan verantwoordelijk voor het tweede elftal. Nog geen twee maanden later is ook Merckx opgestapt wegens persoonlijke redenen: ,,Ik kies nu even voor mijn familie en rust.”

16 januari