Langs de deuren met petitie voor lagere energierekening: ‘Kiezen tussen warm huis of eten’

Hoe leg je in twee zinnen uit wat nationalisatie van de energiemarkt is?", vraagt een van de SP'ers die straks de volksbuurt rond buurthuis De Kameleon ingaat aan partijprominent Henk van Gerven. Het is grijs in de Bloemenbuurt. ,,Zeg dat de energiemarkt weer van ons moet worden. Dat we zeggenschap willen. Een lage constante prijs."