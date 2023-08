Lawaaiige Aldi in Terneuzen moet bovenburen flinke schadevergoeding betalen

update 15.30 uur Man (42) aangehou­den na vondst van dode vrouw in Terneuzen

De politie heeft vrijdagochtend kort voor 09.00 uur het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen in het kanaal aan de Beneluxweg in Terneuzen. Na de vondst is een 42-jarige man uit Terneuzen aangehouden. Onderzocht wordt of hij betrokken was bij het overlijden van de vrouw.