Leerlingen Taal Expertise Centrum vieren verhuizing naar nieuwe school alvast

De anderstalige leerlingen uit de gemeente Terneuzen krijgen na de vakantie onderdak in kindcentrum Oude Vaart. Makkelijk want directeur Chris Dingemanse van die school is ook directeur van TEC. ,,De huidige bijna vijftig leerlingen kunnen les krijgen in drie vrijstaande lokalen in de Tamarindestraat. Waarschijnlijk beginnen we met zo'n 55 anderstalige leerlingen in augustus, maar dat aantal blijft aan fluctuaties onderhevig.”