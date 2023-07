Lifeguard bij keel gegrepen en hek kapot geknipt: zo ging het helemaal mis bij het zwembad in Sas

JONG IN ZEELAND Ze zag dolfijnen én gevangenis­ei­land Alcatraz, maar Lisa weet: Biervliet is zo gek nog niet

Ze zag al dolfijnen zwemmen in Florida en bezocht gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco. Lange tijd dacht ze dat wonen in een grote stad helemaal ‘haar ding’ is, maar inmiddels beseft Lisa van Voren (16) dat Biervliet zo gek nog niet is.