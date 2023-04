Man (42) zwaait met mes rondom winkelgebied in Terneuzen

‘Ik wil Zeeland laten zien wat ik de afgelopen jaren allemaal geleerd heb’

Ze zijn allebei opgegroeid in Zeeland, maar inmiddels ‘uitgevlogen’ naar de Randstad om hun muzikale droom waar te maken. Max Horák (uit Zuiddorpe) en Desi Ducrot (afkomstig uit Middelburg) zijn talentvolle artiesten die vrijdagavond samen een optreden geven in De Spot in Middelburg.