Mannen proberen illegaal kleine honden te verkopen langs de weg: “Bel meteen naar de politie als je ze ziet”

GENT Pech op de koudste dag van het jaar: defecte radiator­klep zet rechtenstu­den­ten in 14 graden

Buiten was het -7, de koudste dag van het jaar. De tweede bachelorstudenten Rechten konden zich op woensdagochtend echter niet verwarmen in auditorium Oehoe aan de Coupure. Door een kapotte klep moesten ze het stellen met een les bij een barre 14 graden. Intussen is het probleem verholpen, verzekert de Universiteit Gent.

15 december