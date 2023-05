Mensen van Sluiskil-Oost praten nu nog over de overkant

,,Ik keek als jongen vanuit mijn slaapkamer uit op de cokesfabriek.” Co van Schaik, oud-wethouder en bestuurslid van het museum groeide op in Sluiskil-Oost. Kolenstof hoorde erbij met een cokesfabriek om de hoek. ,,De meeste mensen werkten ook bij de cokesfabriek. Als mijn moeder ’s maandags de was deed, keek ze eerst hoe de wind stond voordat ze de was aan de lijn hing. De deuren gingen niet op slot en als je je huissleutel kwijt was, dan kon je een paar huizen verderop de sleutel lenen omdat die ook op de deur paste. Ik heb er tot mijn 20ste gewoond maar heb me nooit gestoord aan de cokesfabriek.”