Michael Oprins was zelf verslaafd en zet nu nieuwe verslavingszorg in Zeeuws-Vlaanderen op

Schakers HWP missen op slotdag te veel basisspe­lers om écht om lijfsbe­houd te kunnen strijden

De schakers van Het Witte Paard uit Sas van Gent hebben zich niet kunnen handhaven in de meesterklasse, het hoogste niveau van Nederland. In de gezamenlijke slotronde in Bunschoten-Spakenburg werd kansloos verloren van Groninger Combinatie 1. Volgend seizoen speelt Het Witte Paard daardoor in de eerste klasse.