MIJN STAD. Op wandel met de nachtburgemeester van Gent: “Voor de prijs van een kleine straat, heb je vandaag een huis”

Zelzate Komt er een snelle bus tussen Gent en Terneuzen? North Sea Port ijvert voor snelle busverbin­ding

Volgens een haalbaarheidsstudie is een snelle busverbinding tussen Gent en Terneuzen, in Nederland, een “absolute meerwaarde” voor de ontwikkeling van het gebied van North Sea Port. Wie vandaag met het openbaar vervoer van Gent naar Terneuzen wil reizen, doet daar gemiddeld 2,5 uur over. In het havengebied werken zo’n 100.000 mensen.

12:06