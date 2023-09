Na jaren dakloos te zijn geweest is de Special Day weer terug

gastschrijvers Zonder schoenen is het lastig om aan de top te komen

Met de zon hoog aan de hemel beklim ik ‘de Montagne de Bueren’, een straat bestaande uit een trap van 374 treden in het centrum van het Belgische Luik. Af en toe stop ik om op adem te komen en foto’s te maken. Blij dat ik wandelschoenen heb aangetrokken en niet mijn hakjes. Volgens kenners wacht een fantastisch uitzicht over de stad wat motiveert door te stappen en de zweetdruppels voor lief te nemen. Het adembenemende uitzicht was zeker de klim waard.