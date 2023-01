Na meer dan 35 jaar valt het doek voor Sasse toneelvereniging Siesa: ‘Het waren prachtige jaren’

‘Met het verlies van onze geliefde duizendpoot Annie en na onze verplichte stop van twee jaar door corona is het ons niet gelukt om een nieuw en Siesa-waardig toneelstuk op de planken te zetten’, aldus de toneelvereniging op Facebook. ‘Met ons jubileumstuk Allo, Allo nog vers in onze gedachten, kunnen we dan ook niet anders dan het boek Siesa sluiten en iedereen bedanken voor alle prachtige jaren’.

Het einde van Siesa kan niet los worden gezien van het overlijden van Annie van Hoecke in mei vorig jaar. Van Hoecke, op 18 September 1984 één van de medeoprichters, was de spil van Siesa. Ze speelde en regisseerde en was in haar eentje verantwoordelijk voor administratie en organisatie. Of, zoals Siesa het op de eigen website formuleert: ‘Annie was voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, lid van het dagelijks bestuur, hoofd PR, hoofd rekwisieten, decorbouwer, webdesigner, hoofd kaartverkoop enzovoorts, enzovoorts'.

Ronald Möring, de laatste Siesa-voorzitter en de levenspartner van Van Hoecke, laat desgevraagd weten het einde van Siesa niet te willen toelichten.

Volle zalen

Het eerder genoemde Allo Allo, zoals nu blijkt het allerlaatste stuk van Siesa, was drie jaar terug een groot succes. De komedie, gebaseerd op de vaak herhaalde tv-serie rond caféhouder René Artois in het bezette Frankrijk, liet de De Satie in Sas van Gent en De Halle in Axel meerdere keren volstromen. Ook met Komtateehu en Wij gaan naar Benidorm werd de laatste jaren veel publiek getrokken.