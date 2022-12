Nationale staking zorgt voor hinder bij Ivago: meeste recyclageparken dicht, afvalophaling verstoord

Gent Al even gepensio­neerd, maar strooier Johan (62) ‘s nachts uit de veren om Gent ijsvrij te maken: “Ze mogen me altijd bellen”

Met temperaturen die al een week onder het vriespunt zakken, is het alle hens aan dek in de Proeftuinstraat in Ledeberg. Vanuit het wegendepot van de Stad Gent rukt elke avond een team de Gentse strooiers uit. Eén van de strooiers, Johan ‘Pol’ Cocquyt, kan er zelfs na zijn pensioen geen genoeg van krijgen. “We zijn trots op onze stiel.”

8:14