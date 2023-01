Nieuwe datum voor infovergadering over komst detentiehuis

Terneuzena­ren liggen niet wakker van proefplof­fen in de Midden­sluis: ‘Goed dat ze eerst even oefenen’

Rond de klok van half 11 woensdagochtend klinkt de eerste proefplof in de Terneuzense Middensluis. Hoewel ‘klinken’ een groot woord is en de ‘plof’ eerder een ‘plofje’ is. ,,Ik lag nog te slapen, denk ik.”

