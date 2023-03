Nieuwe opzet Wim Hendriks Trofee smaakt naar meer: ‘Maar dat doet nog altijd zeer’

gastschrijvers Een roze onderbroek breien bij Nuttige Handwerken

Nuttige Handwerken op de lagere school: ieder jaar stond er een 7 zwart op wit. Ik ben mijn breicarrière begonnen in de eerste klas. Het betrof een inktlap. In rechtse steek werd een lapje gebreid. Het ging er om geen steken te laten vallen of af te laten glijden.