Nog niet echt druk, maar heel gezellig bij aanvang van Jazz in the City in warm Terneuzen

Het is zaterdagmiddag nog niet echt druk aan het Tuinpad bij café De Vliegende Hollander. Maar enkele tientallen mensen koesteren zich in de schaduw van het smalle straatje in de oude binnenstad en laven zich - behalve aan fris en alcoholische versnaperingen aan wat makkelijker in het gehoor liggende jazz die Roy P-Cat and the V8 Daddies spelen. Aan het Tuinpad is het niet echt nodig, maar elders zijn de artiesten blij dat ze optreden in tenten en daardoor uit de felle zon blijven. De tent op het nieuwe podium aan het Bellevueplein is bij aanvang van de festivaldag gelijk een trekker.