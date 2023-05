OM wil een deal sluiten met hoofdverdachte Friese postduivenroof met Zeeuwse verdachte

Live LIVE | Kloetinge en Goes hebben de punten nodig, Hoek ontvangt degradatie­kan­di­daat

Het Zeeuwse amateurvoetbal ligt deze week zo goed als stil, maar de drie topploegen komen wél in actie. In de derde divisie krijgt Hoek bezoek van Volendam, Goes ontvangt in de vierde divisie Spijkenisse en Kloetinge gaat in dezelfde competitie op bezoek bij ASV De Dijk. De drie duels zijn hieronder live te volgen.