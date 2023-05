Oude trekkers tuffen door de Tunnel en over Zeeuws-Vlaamse 's heren (vent)wegen

In alle vroegte verzamelden zaterdagochtend tachtig stokoude landbouwvoertuigjes zich bij de calamiteitenweg van de Westerscheldetunnel in Ellewoutsdijk. Het was vooraf een heel geregel geweest, maar de toestemming om in colonne door de tunnel te rijden, kwam er. Van 't Westeinde: ,,Als wielrenners door de tunnel mogen, waarom wij dan niet? Er werd gereden in twee colonnes en speciaal voor de passages werd telkens één rijstrook in de tunnelbuis afgesloten. ,,Het was een onvergetelijke ervaring om op onze oude trekkertjes door de tunnel te mogen rijden. Het zijn natuurlijk oude dieselmotoren, dus het stond wel aardig blauw in de tunnel, ja.”