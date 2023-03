Overleden persoon aangetroffen in Koewacht

Wat was jouw ultieme zomermo­ment? De gemeente Terneuzen wil het graag van jou weten

Lag jij vroeger vaak op de pier te zonnen met vrienden of vriendinnen? Zat je altijd te kletsen op de trappen bij huishoudschool De Leeuwtjes na schooltijd? Of was speeltuin Oranjekwartier misschien wel jouw ‘place to be’? De gemeente Terneuzen wil het graag weten om er een naslagwerk van te maken.