Paaltjes Zavelput zijn wel degelijk ‘tijdelijk’, maar komen misschien terug bij wijkcirculatieplan Sint-Amandsberg

Sint-AmandsbergDe bewoners van de Zavelput en omliggende straten stonden op hun achterste poten toen bleek dat de knip in hun straat zou blijven. Heel wat raadsleden wilden weten hoe het nu zit. “Het is slechts drie minuten omrijden”, zegt schepen Watteeuw. “Maar het is inderdaad een tijdelijke maatregel, tot de werf Dampoort klaar is.”

“Ik concludeer dat de paaltjes verdwijnen als de werf Dampoort klaar is, en dat is voorlopig tegen de zomer van 2024", concludeerde Christophe Peeters (Open Vld) na het antwoord van schepen Watteeuw (Groen), en die bevestigde. Zowel Peeters als Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Gaby De Boever (VB) vroegen duidelijkheid over de situatie Zavelput. De paaltjes hadden al moeten verwijderd zijn, maar staan er nog steeds. Bewoners vreesden dat de knip stiekem permanent zou zijn. “En ik waarschuwde begin dit jaar al voor het syndroom van de gekookte kikker, waarbij mensen iets gewoon gemaakt wordt in de hoop dat er geen protest komt als de situatie permanent blijkt te zijn.”

Niet klaar

“De tijdelijke maatregelen tijdens de werf Dampoort, waarbij ook de knip in de Zavelput, kwamen er om de woonwijken en de scholen te beschermen tegen sluipverkeer”, argumenteert Watteeuw. “Eerst stonden er alleen borden, maar die werden massaal genegeerd, dus kwamen er paaltjes. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we beslist die paaltjes langer te laten staan, omdat de werf nog steeds niet klaar is, en er dus nog steeds een verminderde doorstroming is voor autoverkeer. Los daarvan: automobilisten die van de Antwerpsesteenweg naar de Heiveldstraat gingen door de Zavelput moeten door de paaltjes drie minuten omrijden. Die minuten. Onoverkomelijk is dat toch niet?”

Wijkcriculatieplan

De paaltjes gaan dus weg, maar ook dat is niet per definitie permanent. “De Zavelput maakt deel uit van het gebied voor het wijkcirculatieplan Sint-Amandsberg”, aldus nog Watteeuw. “Er komt daarvoor nog een participatieronde, waarbij we het draagvlak voor de knip gaan aftoetsen. Op basis daarvan beslissen we dan of de huidige maatregelen verdwijnen, aangepast worden of blijven, maar dan dus in het kader van een volledig wijkcirculatieplan.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.