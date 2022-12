Pech op de koudste dag van het jaar: defecte radiatorklep zet rechtenstudenten in 14 graden

Dubbele pech voor wie dacht warm te zitten in de les woensdag, tenminste voor de rechtenstudenten. De tweede bachelor Rechten begon al in de ochtend aan de les Interne Privaatrechtsgeschiedenis van het Belgisch en Europees Recht. Maar al bij binnenkomst merkten zowel de 80 studenten als de prof dat de thermostaat een luttele 14 graden aanwees. “Echt wel veel te koud om deftig bij te werken", klinkt het bij student Sietze Verhaeghen (18).

Laptop en sjaal

De les ging wel degelijk door, noch de studenten noch de lesgeefster lieten zich uit het lood slaan, maar 14 graden moet het niet altijd zijn. “We hebben uiteraard onze jassen, mutsen, sjaals en wanten aangedaan”, zegt Verhaeghen, “een extra pauze was gelukkig niet nodig. De prof stond ook wel een beetje te bibberen, zij was trouwens de eerste die opmerkte dat het toch wel erg koud was”, getuigt hij.

Tegen het einde van de les stond de thermostaat alweer op 15 graden, “maar dat blijft echt te koud”, aldus de studenten. Het gaat voor alle duidelijkheid om immense pech. Aan de verwarming in het gebouw was er een klep behoorlijk stuk, en op woensdagochtend heeft die het begeven. “Dat heeft er voor gezorgd dat het die ochtend erg koud was in dat lokaal”, klinkt het bij de persdienst van de UGent.

Koudste dag van het jaar

“De technische dienst heeft zich al meteen in de namiddag over het euvel gebogen en tegen de namiddag was het alweer opgewarmd in het auditorium”. Geen uit de hand gelopen besparingsmaatregel dus, maar dubbele pech. Op woensdag was het meteen ook de koudste dag van het jaar, met temperaturen van -7° Celsius in Ukkel en dat deed de hele zaak ook geen goed.