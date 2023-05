Pijnlijke afsluiting voor zielloos Hoek

Trainers kwamen en trainers gingen de afgelopen jaren bij Hoek, maar Danny de Vrieze is al zo’n tien jaar een constante factor. De teammanager weet altijd heel goed hoe de vlag erbij hangt bij zijn clubje en zegt vaak rake dingen. Zo ook voor de wedstrijd tegen DVS’33, in de bestuurskamer. ,,Jullie winnen vandaag met 4-0 of 5-0’’, zegt hij tegen de Ermelose voorzitter, die niet goed weet wat hij moet antwoorden. ,,Echt, let maar op. Er zit helemaal niks meer in bij ons.’’