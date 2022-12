Pop-up met hippe tapijten geopend in voormalige apotheek: “Ook ingekaderde tapijten en kussens”

Katrijn werkte lang in de muziek- en theaterwereld, maar een jaar geleden begon ze haar eigen atelier: Fabric Fabrik. Naast tapijten in verschillende groottes, maakt ze ook ingekaderde tapijten, kussens en poefen, allemaal met de hand vanuit haar atelier in Gent. “Ik baseer me vaak op architectuur voor mijn ontwerpen”, zegt ze. “Zo vormt Luis Barragán, een vooraanstaand Mexicaanse architect, een grote inspiratie voor mijn ingekaderde tapijten.”

Tot nu toe waren de werken enkel te koop in Katrijn haar webshop, maar sinds een paar dagen kan je ook in de pop-up terecht in de Dampoortstraat. Gelegen in een oude apotheek, vlak naast het oude veilinghuis Maison Jules waar momenteel een kerstmarkt is. “Deze gebouwen worden vervangen door studentenkoten, maar ik zit hier zeker tot en met april. Mogelijks langer, afhankelijk van wanneer de werken starten.”